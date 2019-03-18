Потери Украины на Донбассе: стало известно имя убитого украинского военного

Украинский военный, который погиб на Донбассе 16 марта, – 38-летний Руслан Слисаренко. Военный погиб при выполнении боевого задания от осколочного ранения в голову в Попасной.

Штаб Операции Объединенных сил сообщал о гибели украинского военного и ранениях еще одного бойца 16 марта в результате обстрелов боевиками хутора Вольного.

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Слисаренко служил в пятьдесят четвёртой отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, свидетельствуют данные военного комиссариата. На службу по контракту бойца призвали в 2016 году.

Военный родом из села Деражное Ровенской области. У военного остались жена Юлия и двое сыновей – 13-летний Назар и 12-летний Владислав.

Слисаренко похоронят 20 марта в селе Иванковцы Барского района Винницкой области. Это личная просьба отца Руслана, поскольку там похоронена мать погибшего военного.