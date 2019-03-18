11:06
18 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Спецназ Святого Гундяева. Пьяному ничего не нужно
      Вєсті Кремля
      20:29, 16 марта
      Вести. UA. Жир: Как Ахметов зарабатывает миллиарды. Компромат от Розенблата
      Вєсті.UA
      18:57, 16 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АННЕКСИЯ КРЫМА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Потери Украины на Донбассе: стало известно имя убитого украинского военного

      243 Читати новину українською
      На Донбассе 16 марта погиб украинский военный Руслан Слисаренко
      На Донбассе 16 марта погиб украинский военный Руслан Слисаренко / Фото из социальных сетей

      Украинский военный, который погиб на Донбассе 16 марта, – 38-летний Руслан Слисаренко. Военный погиб при выполнении боевого задания от осколочного ранения в голову в Попасной.

      Штаб Операции Объединенных сил сообщал о гибели украинского военного и ранениях еще одного бойца 16 марта в результате обстрелов боевиками хутора Вольного.

      Читайте также: Украинские военные на Донбассе ликвидировали укрепления оккупантов и боевика: эффектное видео

      Слисаренко служил в пятьдесят четвёртой отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины, свидетельствуют данные военного комиссариата. На службу по контракту бойца призвали в 2016 году.

      Военный родом из села Деражное Ровенской области. У военного остались жена Юлия и двое сыновей – 13-летний Назар и 12-летний Владислав.

      Слисаренко похоронят 20 марта в селе Иванковцы Барского района Винницкой области. Это личная просьба отца Руслана, поскольку там похоронена мать погибшего военного.

       

      blog_ava
      Главные новости 17 марта: паника в Мариуполе и предложение Жириновского по Крыму
      сегодня
      4663
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Ровно Жертвы Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як колишній десантник лікарем став
      сегодня , 10:01 Як колишній десантник лікарем став
      Все про здоров'я 144
      Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      сегодня , 10:01 Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      сегодня , 09:16 Импичмент, "Рашагейт" и украинские националисты – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 590
      Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      сегодня , 09:02 Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      Яніна Ткачук 1338
      Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены
      сегодня , 07:02 Как Россия аннексировала Крым: ретроспектива растерянности и измены
      Настя Сукач 3675
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Известный тренер спрогнозировал, когда "Усик вынесет Хука"
       12 августа 2017 , 19:34
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Как сделать Lamborghini Murcielago из Porsche Boxster
       7 августа 2018 , 09:57
      В Украине хотят вернуть коррупционный техосмотр
       31 октября 2018 , 16:44
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук