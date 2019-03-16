Пророссийские боевики убили украинского военного на Донбассе

Украинский военный погиб 16 марта на Донбассе в результате того, что российские оккупационные силы обстреляли позиции бойцов ООС возле Хутора Свободного. Еще один защитник Украины получил ранение.

С начала суток 16 марта пророссийские боевики дважды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, сообщили в штабе ООС. Читайте также: Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты Во время обстрелов оккупанты 2 раза применили запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 миллиметра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Наши подразделения дали достойный ответ врагу. Его потери уточняются,

– отметили в штабе ООС. Ситуация остается под контролем украинских защитников.