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      Проросійські бойовики вбили українського військового на Донбасі

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      Ситуація на Донбасі: Україна зазнала втрат
      Ситуація на Донбасі: Україна зазнала втрат / Ілюстративне фото

      Український військовий загинув 16 березня на Донбасі внаслідок того, що російські окупаційні сили обстріляли позиції бійців ООС біля Хутора Вільного. Ще один захисник України зазнав поранення.

      З початку доби 16 березня проросійські бойовики двічі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, повідомили ц штабі ООС.

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      Під час обстрілів окупанти 2 рази застосували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

      Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються,
      – зауважили у штабі ООС.

      Ситуація залишається під контролем українських захисників.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви
      Джерело: 24 канал
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