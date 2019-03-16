Проросійські бойовики вбили українського військового на Донбасі

Український військовий загинув 16 березня на Донбасі внаслідок того, що російські окупаційні сили обстріляли позиції бійців ООС біля Хутора Вільного. Ще один захисник України зазнав поранення.

З початку доби 16 березня проросійські бойовики двічі обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, повідомили ц штабі ООС. Читайте також: Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти Під час обстрілів окупанти 2 рази застосували заборонені мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються,

– зауважили у штабі ООС. Ситуація залишається під контролем українських захисників.