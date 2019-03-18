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      Втрати України на Донбасі: стало відоме ім’я вбитого українського військового

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      На Донбасі 16 березня загинув український військовий Руслан Слісаренко
      На Донбасі 16 березня загинув український військовий Руслан Слісаренко / Фото з соціальних мереж

      Український військовий, який загинув на Донбасі 16 березня, – 38-річний Руслан Слісаренко. Військовий загинув під час виконання бойового завдання від осколкового поранення в голову у Попасній.

      Штаб Операції Об’єднаних сил повідомляв про загибель українського військового та поранення ще одного бійця 16 березня внаслідок обстрілів бойовиками Хутора Вільного.

      Читайте також: Українські військові на Донбасі ліквідували укріплення окупантів та бойовика: ефектне відео

      Слісаренко служив у 54-ій окремій механізованій бригаді Збройних сил України, свідчать дані військового комісаріату. На службу за контрактом бійця призвали у 2016 році.

      Військовий родом з села Деражне Рівненської області. У військового залишилися дружина Юлія і двоє синів – 13-річний Назар та 12-річний Владислав.

      Слісаренка поховають 20 березня в селі Іванківці Барського району Вінницької області. Це особисте прохання батька Руслана, оскільки там похована матір загиблого військового.

       

      blog_ava
      Українські військові на Донбасі ліквідували укріплення окупантів та бойовика: ефектне відео
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Жертви Рівне
      Джерело: 24 канал
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