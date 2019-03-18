Втрати України на Донбасі: стало відоме ім’я вбитого українського військового

Український військовий, який загинув на Донбасі 16 березня, – 38-річний Руслан Слісаренко. Військовий загинув під час виконання бойового завдання від осколкового поранення в голову у Попасній.

Штаб Операції Об’єднаних сил повідомляв про загибель українського військового та поранення ще одного бійця 16 березня внаслідок обстрілів бойовиками Хутора Вільного.

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Слісаренко служив у 54-ій окремій механізованій бригаді Збройних сил України, свідчать дані військового комісаріату. На службу за контрактом бійця призвали у 2016 році.

Військовий родом з села Деражне Рівненської області. У військового залишилися дружина Юлія і двоє синів – 13-річний Назар та 12-річний Владислав.

Слісаренка поховають 20 березня в селі Іванківці Барського району Вінницької області. Це особисте прохання батька Руслана, оскільки там похована матір загиблого військового.