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      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Владельцу гостиницы "Токио Стар", где погибло 9 человек, сообщили о подозрении

      573 Читати новину українською
      Вадим Черный
      Вадим Черный / pushkinska

      В Одессе правоохранители задержали известного предпринимателя Вадима Черного. Именно он является владельцем отеля "Токио Стар" в котором произошел пожар в ночь на 17 августа. Впоследствии прокуратура сообщила ему о подозрении.

      Об этом говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Одесской области в Facebook.

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      В рамках досудебного расследования задержан владелец отеля. На данный момент Черном готовят подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель людей,
      – сообщили в прокуратуре.

      Ему сообщили о подозрении о нарушении требований пожарной безопасности, что повлекло тяжелые последствия. Правоохранители принимают меры для изъятия и исследования учредительных документов предприятия – владельца отеля, финансово-хозяйственной деятельности, установка, обслуживание пожарной сигнализации и тому подобное.

      Ранее владелец отеля Вадим Черный уже отмечал, что готов к ответственности, если окажется, что в трагических событиях является его вина или вина работников отеля.

      Что стало причиной пожара?

      Все обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Правоохранители уже открыли уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

      Полиция рассматривает три основные версии пожара:

      • инсценировка пожара с целью сокрытия убийства;
      • нарушение правил пожарной безопасности;
      • неосторожное использование огня постояльцами отеля.

      По словам главы полиции Одесской области, наиболее вероятной является вторая версия – нарушение правил пожарной безопасности.

      СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР В ОТЕЛЕ "ТОКИО СТАР" В ОДЕССЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ​

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Полиция
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