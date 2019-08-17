Как выглядит отель "Токио Стар" после смертельного пожара: жуткие фото, видео

В ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел сильный пожар, в результате которого погибли 9 человек, еще 19 пострадали. В сети показали жуткие кадры, снятые на месте пожара с высоты птичьего полета.

Фото и видео были сделаны с помощью дрона, сообщает "Думская".

Самое важное: В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": что известно – фото и видео

На кадрах видно, что больше всего от огня пострадал второй этаж отеля, а само здание уцелело. Однако, в некоторых местах огонь прожег крышу здания и там образовались дыры.



Уничтоженная пожаром крыша гостиницы "Токио Стар" в Одессе / фото " Думская"

Заметим, правоохранители рассматривают три версии пожара: инсценировка пожара с целью сокрытия убийства; нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля. Также следователи открыли уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Отель "Токио Стар" в Одессе после смертельного пожара / фото "Думская"

Последствия смертельного пожара с высоты: видео

Отель "Токио Стар" после масштабного пожара: видео

В Одесской области 18 августа объявили днем траура по погибшим в пожаре в гостинице "Токио Стар". Органы госвласти, местного самоуправления, государственные предприятия, учреждения, организации должны приспустить флаг Украины.

Что известно о пострадавших в пожаре и как реагирует власть?

Во время пожара пострадали 19 человек, среди них – 1 ребенок и 2 иностранца. 8 человек погибли на месте пожара, еще один человек – в "скорой". Еще 7 человек находятся в тяжелом состоянии в больнице, а 2 – в состоянии средней тяжести.



Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что причиной одесского пожара стали халатность и игнорирование элементарных норм противопожарной безопасности, пренебрежительное отношение к человеческой жизни. Поэтому, руководитель отеля Вадим Черный понесет наказание.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже поручил немедленно провести полные проверки мест отдыха.