Пожар в одесском отеле "Токио Стар": премьер Гройсман дал важное поручение

В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар", в результате чего погибли 8 человек, а еще 18 – пострадали. На трагедию отреагировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он поручил немедленно провести полные проверки мест отдыха.

Прежде всего должна быть проведена проверка гостиниц и санаториев, отметил Владимир Гройсман.

Важно: От пожара в одесском отеле "Токио Стар" пострадали 18 человек: что о них известно

Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны,

– заявил премьер.

Кроме того он выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил спасателей, которые самоотверженно боролись с огнем и спасли из ловушки людей.

Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 8 человек погибли, еще 18 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.



Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.



В результате пожара пострадали 18 человек. Среди них есть иностранцы и дети. К тому же, 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 2 – в состоянии средней тяжести.



Владимир Зеленский уже успел отреагировать на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут.