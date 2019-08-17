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      Пожар в одесском отеле "Токио Стар": премьер Гройсман дал важное поручение

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      Гройсман поручил провести проверку гостиниц из-за пожара в "Токио Стар"
      Гройсман поручил провести проверку гостиниц из-за пожара в "Токио Стар" / tvoemisto.tv

      В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар", в результате чего погибли 8 человек, а еще 18 – пострадали. На трагедию отреагировал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он поручил немедленно провести полные проверки мест отдыха.

      Прежде всего должна быть проведена проверка гостиниц и санаториев, отметил Владимир Гройсман.

      Важно: От пожара в одесском отеле "Токио Стар" пострадали 18 человек: что о них известно

      Владельцы и руководители таких объектов должны нести полную ответственность за безопасность людей, а виновные должны быть наказаны,
      – заявил премьер.

      Кроме того он выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил спасателей, которые самоотверженно боролись с огнем и спасли из ловушки людей.

      Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 8 человек погибли, еще 18 пострадали. Подразделения ГСЧС спасли около 10 человек. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек.

      Полиция рассматривает три основные версии причин пожара: умышленный поджог с целью скрыть убийство, нарушение правил пожарной безопасности и неосторожное использование огня постояльцами отеля.

      В результате пожара пострадали 18 человек. Среди них есть иностранцы и дети. К тому же, 7 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще 2 – в состоянии средней тяжести.

      Владимир Зеленский уже успел отреагировать на трагедию. Он пообещал, что все виновные понесут ответственность, а в частности, и владелец отеля Вадим Черный. Тот со своей стороны сказал, что готов к ответственности, если его вину докажут.

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      Теги: Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" Жертвы Новости Украины Пожар Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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