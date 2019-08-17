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      Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": прем'єр Гройсман дав важливе доручення

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      Гройсман доручив провести перевірку готелів через пожежу в "Токіо Стар"
      Гройсман доручив провести перевірку готелів через пожежу в "Токіо Стар" / tvoemisto.tv

      У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар", внаслідок чого загинули 8 людей, а ще 18 – постраждали. На трагедію відреагував Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він доручив негайно провести повні перевірки місць відпочинку.

      Найперше має бути проведена перевірка готелів та санаторіїв, наголосив Володимир Гройсман.

      Важливо: Від пожежі в одеському готелі "Токіо Стар" постраждало 18 людей: що про них відомо

      Власники та керівники таких об'єктів повинні нести повну відповідальність за безпеку людей, а винні мають бути покарані,
      – заявив прем'єр.

      Крім того він висловив співчуття рідним загиблих та подякував рятувальникам, які самовіддано боролись з вогнем і врятували з пастки людей.

      Що відомо про пожежу в одеському готелі "Токіо Стар"?У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар". Щонайменше 8 людей загинули, ще 18 постраждали. Підрозділи ДСНС врятували близько 10 осіб. Вогонь охопив більше 1 000 квадратних метрів. Під час пожежі у готелі перебувало орієнтовно 200 людей.

      Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю.

      Внаслідок пожежі постраждали 18 осіб. Серед них є іноземці та діти. До того ж, 7 постраждалих перебувають у важкому стані, ще 2 – у стані середньої важкості.

      Володимир Зеленський вже встиг відреагувати на трагедію. Він пообіцяв, що усі винні понесуть відповідальність, а зокрема, і власник готелю Вадим Чорний. Той зі свого боку сказав, що готовий до відповідальності, якщо його провину доведуть.

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      Теги: Новини України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Жертви Пожежа Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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