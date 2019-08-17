Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар": прем'єр Гройсман дав важливе доручення

У ніч на 17 серпня в Одесі спалахнув готель "Токіо Стар", внаслідок чого загинули 8 людей, а ще 18 – постраждали. На трагедію відреагував Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він доручив негайно провести повні перевірки місць відпочинку.