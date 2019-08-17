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      Як виглядає готель "Токіо Стар" після смертельної пожежі: моторошні фото, відео

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      Наслідки смертельної пожежі в "Токіо Стар" в Одесі
      Наслідки смертельної пожежі в "Токіо Стар" в Одесі / dumskaya.net

      У ніч на 17 серпня в одеському готелі "Токіо Стар" сталася сильна пожежа, внаслідок якої загинуло 9 людей, ще 19 постраждали. У мережі показали моторошні кадри, зняті на місці пожежі з висоти пташиного польоту.

      Фото та відео були зроблені за допомогою дрона, повідомляє "Думская".

      Найважливіше: В Одесі сталася пожежа у готелі "Токіо Стар": що відомо – фото та відео

      На кадрах видно, що найбільше від полум'я постраждав другий поверх готелю, а сама будівля вціліла. Проте, у деяких місцях вогонь пропалив дах будівлі і там утворилися діри.


      Знищений пожежею дах готелю "Токіо Стар" в Одесі / фото "Думская"

      Зауважимо, правоохоронці розглядають три версії пожежі: інсценування пожежі з метою приховування вбивства; порушення правил пожежної безпеки та необережне використання вогню постояльцями готелю. Також слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

      Готель "Токіо Стар" в Одесі після смертельної пожежі / фото "Думская"

      Наслідки смертельної пожежі з висоти: відео

       

      Готель "Токіо Стар" після масштабної пожежі: відео

       

      В Одеській області 18 серпня оголосили днем жалоби за загиблими у пожежі в готелі "Токіо Стар". Органи держвлади, місцевого самоврядування, державні підприємства, установи, організації мають приспустити прапор України.

      Що відомо про постраждалих в пожежі і як реагує влада?  Під час пожежі постраждали 19 людей, серед них – 1 дитина та 2 іноземців. 8 людей загинули на місці пожежі, ще одна людина – у "швидкій". Ще 7 людей перебувають у важкому стані в лікарні, а 2 – у стані середньої важкості.

      Президент Володимир Зеленський наголосив, що причиною одеської пожежі стали недбальство та ігнорування елементарних норм протипожежної безпеки, зверхнє ставлення до людського життя. Тому, керівник готелю Вадим Чорний понесе покарання.

      Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман уже доручив негайно провести повні перевірки місць відпочинку. врятували з пастки людей.

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      Теги: Новини України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Пожежа Жертви
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