Как отмечают представители бизнеса, покупать голограммы государство планирует у выходцев из скандально известной компании ЕДАПС.

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Ассоциация "Укртютюн" отмечает, что внедрение дополнительных защитных элементов на марках акцизного налога должно быть направлено на решение проблем с подтверждением уплаты акциза, а также легальности ввоза и реализации на территории Украины соответствующих подакцизных товаров.

Однако, по данным исследования рынка нелегальных сигарет, на постоянной основе проводимой компанией KANTAR Украина, в феврале 2023 года доля нелегальных сигарет достигла 20,2% от общего объема рынка. При этом более 2/3 нелегальной продукции – это сигареты без марок или с поддельными марками.

В Ассоциации объяснили, что поддельные марки достаточно высокого качества:

Как показывает отечественная и мировая практика, злоумышленникам для налаживания печати поддельных акцизных марок с новым защитным элементом необходимо в среднем 3 – 4 месяца со дня введения такой марки,

– пишут "РБК".

Генеральный директор "Укртютюна" Наталья Фесюн утверждает, что отечественный опыт свидетельствует об отсутствии прямой корреляции между защищенностью марки акцизного налога и объемом теневого рынка табачных изделий.

С ней согласна и Алина Шолохман, исполнительный директор ассоциации "Укргорілка", которая сообщила, что доля нелегального алкогольного рынка, по разным оценкам, сейчас составляет 38 – 40%. По ее мнению, не только защищенность марки, а даже само наличие марки не влияет на теневой рынок.

Шолохман объясняет, что полиграфкомбинат "Украина" печатает акцизные марки, однако сама голограмма является интеллектуальной собственностью третьих лиц (компаний), которым государственное предприятие платит роялти.

Стоимость голограммы – это даже не то, что идет в государственный бюджет,

– говорит Шолохман.

По данным "Укргорілки", стоимость марки с голограммой может достигать 50 копеек. За прошлый год отрасль заказала более 500 миллионов акцизных марок, что составляет 250 миллионов гривен в год или почти 7 миллионов долларов.

По данным участников табачного рынка, за год в Украине производится примерно 29,5 миллиарда штук сигарет (условно 1,5 млрд пачек) поэтому если марка с голограммой будет стоить 25 копеек, владелец голограммы будет получать около 370 миллионов гривен или более 10 миллионов долларов ежегодно.

Как стало известно журналистам РБК введения голограммы на подакцизные товары лоббирует директор государственного полиграфкомбината Украина Татьяна Бондаренко, которая планирует заказывать голограммы у компании "Полли-Сервис", входящей в Industrial Innovation Group, являющейся реинкарнацией ЕДАПСа. Совладелицей Industrial Innovation Group является бывшая директор ЕДАПСа Ирина Обиденко – подруга Бондаренко.