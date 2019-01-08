Политический психолог – о шансах Зеленского на президентский пост

Политический психолог Сергей Кривуля в интервью рассказал о том, почему украинцам важно поменять политических лидеров, и оценил шансы Владимира Зеленского возглавить страну.

– Чем будут отличаться грядущие выборы от предыдущих с точки зрения психологии избирателя?

– Тема выборов у нас в стране крайне тяжела. Во-первых, народ уже давно потерял возможность получать удовольствие от жизни. Мы наблюдаем общую фрустрацию – состояние обманутых ожиданий, когда в любом случае обстоятельства работают против тебя. Есть, конечно, отдельные индивидуумы, которые чувствуют себя как рыбы в воде даже в этой патовой ситуации. Но в целом, конечно, народ просто устал. Качество жизни каждый день хуже, война на востоке не заканчивается – поэтому людей преследует постоянное напряжение, неуверенность в завтрашнем дне.

– Но ведь не каждый избиратель видел войну собственными глазами. И военное положение оказалось не таким уж и военным...

– Да, можно говорить, что военное положение ничего не изменило. Можно отодвигать проблему, делая вид, что ее нет. Но, поверьте, эта проблема еще проявится во всей красе. Посттравматический синдром никто не отменял. Изменения в психике настолько сильные, что психологи здесь уже не помогут. Только психиатры, и то – с трудом, который, судя по всему, никто прилагать не собирается. Если говорить о политике, таким "психиатром" может стать совершенно новое лицо, способное примирить непримиримых и сгладить имеющиеся острые углы. И человек "со стороны" подойдет здесь лучше всего.

– О "свежей крови" в политике говорят уже не первый год. Почему же мы видим там одни и те же лица?

– Действительно, ситуация напоминает колоду карт, и каждая сдача – хуже предыдущей. Все главные лица в украинском политикуме нам хорошо знакомы. Мы давно знаем, чего от каждого из них ожидать, поэтому иллюзий просто не может быть.

Почему мы не выходим за пределы этого замкнутого круга? Потому что, к сожалению, наш народ за прошедшие двадцать с лишним лет не сильно изменился. "Совок" в душах и головах не выводится. Особенно сейчас, когда в риторике власти слышатся до боли знакомые обороты и интонации. Наши политики в обойме уже десятилетия. Чтобы удержаться наверху, они меняют партии, взгляды, делают противоположные заявления, постоянно озвучивают штампы. Беда в том, что эти штампы работают – таков наш менталитет.

Результат – плачевный: все люто ненавидят политиков высшего эшелона, но в глубине души понимают, что выборы президента – это серьезная вещь и голосовать стоит "за профессионалов". Так уж нам загадили мозги – ведь доверие к телевидению и печатному слову, как ни крути, есть.



Психлолог Сергей Кривуля

– На нынешних выборах новыми лицами могут стать певцы и комики. Это шанс для Украины или наоборот – путь в пропасть?

– На самом деле кандидат-шоумен ничем не хуже и даже лучше других. Среди бонусов он априори имеет повсеместную узнаваемость. Вот только может помешать консерватизм народа, который искренне считает, что политик – это профессия. Но Соединенными Штатами Америки вполне успешно руководил бывший актер – Рональд Рейган.

Считаю, после тех персонажей, которые "управляли" нашей страной, шоумен был бы более чем кстати. И это не ирония. Есть, конечно, опасность, что после попадания на высокую должность у кандидата может "развалиться голова". Власть – коварная, она ломала и не таких, но есть шанс и на счастливый конец.

– Вы считаете, что Святослав Вакарчук или Владимир Зеленский могут стать теми самыми "психиатрами", которые вылечат страну?

– Вакарчук – в гораздо меньшей степени.

Зеленский – это высшее образование, причем не хуже, чем в некоторых современных политиков. Это опыт управления. Это самоирония и чувство юмора – вполне не лишние качества для государственного управленца.

Этот кандидат уже не юноша, рассуждает здраво. А главное, он не является источником "черного" негатива, который буквально бурлит вокруг других политиков. Конечно, наверняка есть люди, которые его недолюбливают, но в той бури эмоций, которую вызывают "настоящие" политики, этим чувствам далеко.

– Есть ли у Зеленского реальный шанс стать президентом? Старшее поколение может "не переварить" такого нестандартного кандидата, а молодежь просто не ходит на выборы.

– Вот здесь, кстати, может сработать психологический противовес. Наперекор старшему поколению, опостылевшей власти, бездарной политике и т.д. многие, возможно, пойдут и отдадут голос за актера и просто "своего парня". Перебить авторитет старых политиков можно только узнаваемостью и харизмой. И того, и другого в Зеленского достаточно.

– Одна из претензий, которую выдвигают Зеленскому, – это отсутствие команды...

– Послушайте, он же не работает один. У него уже давно сформирована команда. Он не идет сам по себе. Тем более, если он заявляет о президентских амбициях.