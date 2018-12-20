Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам

Терористи кажуть, мовляв, у першу чергу, це стосується українців, хоча білорусів теж може зачепити.

Як відомо, про "необхідність захисту російськомовних людей" кремлівські терористи талдичать вже п'ятий рік, а те, що ці російськомовні воліють якомога швидше почати спілкуватись іншою мовою, аби Путін не прийшов їх рятувати від цивілізації за допомогою православних танків, кадирівців та катів, московитів зовсім не бентежить.

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Втім, російська влада намагається постійно йти далі у своєму прагненні поработити всіх, хто знаходиться в ореолі їхніх інтересів. А для цього їм потрібні додаткові важелі тиску на потенційних жертв. Зокрема, фейкові громадяни Росії.

Наприклад, завдяки новому закону терористи можуть примушувати людей, які знаходяться на їх території, писати заяви про бажання вийти з українського громадянства. Потім – затримувати їх за неіснуючі злочини, та волати про "вербування СБУшниками громадян Росії".

На таких українців, за думкою катів, не розповсюджуються ніякі договори про екстрадицію, а видавати їх Києву терористи теж не збиратимуться, як, наприклад, сталося із Сєнцовим. То ж, фактично, окупанти можуть швиденько отримати ще кілька сотень тисяч заручників, якими шантажуватимуть нашу державу та весь світ.

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Більше того, людині навіть не обов'язково перебиратися до Росії, аби отримати фейкове громадянство. І немає ніякої різниці, що нелегально виданий паспорт ніхто не визнає, адже головне – створення хаосу.

То ж у багатьох завербованих російськими спецслужбами наших співгромадян можуть з'явитися документи із двоглавою куркою, як було із Кирилом Вишинським. А після затримання злочинця українськими правоохоронцями у Кремлі можуть починати свою звичну пісню про "репресії росіян" Києвом.