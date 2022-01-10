Об этом сообщил глава Минобороны Швеции Петер Хультквист. Он убежден, что европейская структура безопасности находится под угрозой.

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Требования России относительно сферы безопасности – неприемлемы

Вся система европейской безопасности подвергается сомнению и находится под угрозой из-за действий России. Как постоянный член Совета Безопасности ООН, Россия должна испытывать особую ответственность за соблюдение принципов ООН,

– сказал Хультквист.

Министр обороны подчеркнул, что Россия, как член ООН, должна соблюдать устав организации, запрещающий насилие и угрозы насилия, вооруженные нападения и аннексии.

Россия проводит последовательную агрессивную политику

Хультквист считает, что Россия ведет последовательную агрессивную политику – от войны в Грузии в 2008 году, впоследствии – аннексию Крыма, а теперь – скопление российских войск возле границы Украины.

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Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Владимир Путин потребовал от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России. Москва настаивает, чтобы в эту сферу попали и суверенные страны.

Переговоры относительно документа между Россией и США проходят в Женеве 10 января.

Уже 12 января требования Кремля обсудят и с НАТО.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что ситуация вокруг Украины может быть решена политически.

Смотрите в "Теории заговора" об ультиматуме, который ставит Путин: