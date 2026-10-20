Игорь Айзенберг в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что, по его мнению, на самом деле определяет отношение Трампа к Украине и европейским союзникам. Он также объяснил, почему попытки убедить американского президента изменить свою политику могут не дать результата.

Трамп видит мир, разделенный между тремя лидерами

Решения Белого дома в отношении России и Украины вызывают недовольство в американском информационном пространстве. По наблюдениям Айзенберга, политику президента критикуют издания с разными политическими взглядами, в частности консервативная The Wall Street Journal и либеральная The New York Times. Даже более лояльный к республиканцам Fox News сообщает о противоречивых решениях администрации.

Однако в действиях Трампа не стоит искать лишь желание помочь российскому диктатору. Его подход к международным отношениям, как считает Айзенберг, в значительной степени определяется личной выгодой, в частности финансовыми интересами ближайшего окружения.

Я думаю, что не совсем правильно было бы говорить, что Трамп встал на сторону Путина. Трамп стоит на своей стороне, своей личной. Его личная сторона – это пополнение своего кармана и карманов членов своей семьи, карманов своих друзей деньгами,

– пояснил Айзенберг.

Личные интересы американского президента сочетаются с его представлениями о том, кто должен определять правила международной политики. В таком видении наибольший вес имеют лидеры государств, способных договариваться между собой о сферах влияния, тогда как меньшим странам отводится совсем иная роль.

Это мир, который следует разделить между ним, Путиным и Си Цзиньпином. И в его понимании для Украины в этом мире вообще нет места. Она должна находиться в сфере интересов Путина, и Путин может с ней делать все, что захочет. Это никого не должно касаться,

– подчеркнул Айзенберг.

Подобное отношение, по его мнению, распространяется и на европейские государства. Трамп охотнее сотрудничает со странами, где у власти находятся ультраправые силы, поскольку рассчитывает найти с ними общий язык. Другие европейские правительства интересуют его гораздо меньше, даже если речь идет о давних союзниках Соединенных Штатов.

Трамп не считает свою политику ошибочной

В Украине и за ее пределами сохраняется надежда, что американскому президенту можно объяснить опасность уступок России и убедить его действовать иначе. Однако Айзенберг не ожидает, что такие аргументы изменят позицию Белого дома, ведь речь идет не об отдельном ошибочном решении, а о мировоззрении самого Трампа.

Очень многие люди где-то в подсознании уверены, что Трампа можно в чем-то убедить. Что он что-то делает неправильно, а ему можно объяснить: "Господин президент, ведь правильно поступать так. Почему бы вам так не поступить?" А он считает, что все делает правильно, потому что в его понимании мир именно такой. В нем есть три сильных мужчины, больше никого нет. Все остальные – это мелкие сошки, которые крутятся под ногами и мешают,

– отметил Айзенберг.

Такой подход существенно отличается от того, как строили внешнюю политику предыдущие американские президенты. На протяжении XX и XXI веков демократы и республиканцы могли по-разному реагировать на международные конфликты, но в основе их решений, по оценке Айзенберга, оставались общие принципы.

Речь идет о защите прав человека, демократии и рыночной экономики. Даже в период изоляционизма перед Второй мировой войной США не отказывались от этих ценностей, хотя и старались избегать вмешательства в международные конфликты. После войны поддержка демократических государств стала одним из важных направлений американской политики.

После Второй мировой войны и Трумэн, и Эйзенхауэр, и Кеннеди, и Джонсон, и Никсон, и Форд, и Картер, и Рейган, и оба Буша, и Обама, и Байден, и Клинтон придерживались разных внешнеполитических подходов. Но их подходы основывались на том, что Соединенные Штаты заинтересованы в защите свободы в разных странах, чтобы тоталитаризм не распространялся по планете. А Трампу все это глубоко чуждо, ему это все не нужно, его это вообще не интересует,

– пояснил Айзенберг.

Разница во взглядах хорошо заметна не только в отношениях с Украиной. Американский президент неоднократно негативно высказывался о Канаде, Франции, Испании и других европейских странах. По оценке Айзенберга, Трамп воспринимает Канаду как государство, которое должно подчиняться Соединенным Штатам, а часть Европы фактически готов оставить в сфере влияния Москвы.

В то же время позиция американского общества не обязательно совпадает с политикой президента. Критика его решений звучит в СМИ со стороны различных представителей политического спектра, а Конгресс в настоящее время не проводит заседаний из-за предвыборной кампании. Законодатели, которые переизбираются 3 ноября, работают со своими избирателями, поэтому результаты голосования могут повлиять на дальнейшее соотношение политических сил в Вашингтоне.

Айзенберг об отношении Трампа к Украине: смотрите видео