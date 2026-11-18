Европейские страны также начали более активно работать над собственными системами защиты и связи, чтобы не зависеть от решений Вашингтона. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала объяснил , какие проекты могут изменить ситуацию и почему считает политику Трампа неожиданным толчком для европейской обороны.

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Украина пока не может обойтись без американской поддержки

Позиция нынешней администрации США в отношении переговоров с Россией вызывает беспокойство в Украине. В частности, команда Трампа обсуждает с Москвой возможные договоренности о европейской безопасности, в то время как украинская сторона вынуждена учитывать риски для собственных национальных интересов.

Однако Огрызко убежден, что даже в таких обстоятельствах Украине не стоит отказываться от отношений с Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что американская политическая система не ограничивается президентом и его ближайшим окружением, а сотрудничество с другими государственными институтами остается важным.

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У нас же отношения не столько с Трампом, у нас отношения с Соединенными Штатами Америки. А это не только Трамп и далеко не только Трамп– пояснил Огрызко.

Помимо политических контактов, существует и практическая зависимость от американских оборонных возможностей. Украине нужны ракеты для противовоздушной обороны, стабильная спутниковая связь и доступ к разведывательным данным, поэтому резкое прекращение сотрудничества могло бы создать дополнительные проблемы для Сил обороны.

Дипломат привел пример гуманитарных договоренностей о эвакуации жителей оккупированных Олешек. Несмотря на сложные политические обстоятельства и участие различных сторон, удалось спасти несколько сотен украинцев. По его мнению, такие результаты также нужно учитывать, оценивая необходимость дальнейших контактов с США.

В то же время Огрызко считает, что нынешнюю зависимость необходимо постепенно сокращать. Для этого Украина вместе с европейскими партнерами должна развивать технологии, которые позволят более самостоятельно обеспечивать собственную оборону. Для этого Украина вместе с европейскими партнерами должна развивать технологии, которые позволят более самостоятельно обеспечивать собственную оборону.

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Европа ищет собственную альтернативу американским системам

Одним из перспективных направлений дипломат назвал развитие противоракетной обороны. Он упомянул обсуждение совместных проектов Украины с северными и балтийскими государствами, в частности планы испытания системы FREYJA.

По словам Огрызка, первый вариант FREYJA планируют испытать зимой, а впоследствии рассматривают возможность ее использования для усиления украинской обороны. Он выразил надежду, что развитие этой технологии позволит получить более дешевые средства защиты, хотя о полноценной замене Patriot пока речь не идет.

Не менее важным дипломат считает создание европейской системы спутниковой связи. Опыт Украины продемонстрировал риски зависимости от одного поставщика, особенно когда доступ к критически важным услугам может зависеть от политических решений.

"Нам сейчас придется еще немного подождать, что у нас не появится собственная система Starlink в Европе и не появится собственная система противоракетной обороны– отметил бывший министр.

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Параллельно Украина развивает собственные дальнобойные средства поражения. Огризко признал, что возможности украинской баллистической программы пока остаются ограниченными, однако сам факт ее развития считает важным шагом к большей независимости от внешних поставок вооружения.

Дипломат убежден, что изменения происходят и в европейском подходе к безопасности. Раньше многие государства рассчитывали на постоянную защиту Соединенных Штатов, но теперь все больше внимания уделяют собственным оборонным технологиям и военным возможностям.

Мы считали, что всегда, навсегда будем под "зонтиком" США. А теперь, благодаря тебе, у нас есть своя система противоракетной обороны, своя система связи, свои космические силы. И это то, что Трамп сделал безусловно положительного– так Огризко описал возможный будущий результат развития европейской обороны.

Он подчеркнул, что европейские государства начинают осознавать себя не только как экономическую, но и как военно-политическую силу. По мнению Огрызко, этот процесс может существенно изменить систему безопасности континента и дать Украине больше возможностей для самостоятельной защиты.

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В то же время создание собственной противоракетной обороны, альтернативной спутниковой связи и наращивание производства вооружений потребует времени. Поэтому ближайшей задачей Украины остается сохранение необходимого сотрудничества с США параллельно с развитием собственных и совместных европейских оборонных возможностей.

Огризко о замене Starlink в Европе: смотрите видео