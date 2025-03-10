Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на подкаст Сергея Стерненко "Нарозкрут" с участием экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

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Россия и США находятся в одной парадигме

То, как сейчас развернулись отношения между Украиной, США и Россией, даже не входило в планы Кремля.

В России насколько мне известно из разных из разных источников сами очень сильно удивлены, как все быстро разворачивается в их пользу. Это не входило даже в их расчеты. То есть они понимали, что у них там есть какие-то рычаги, что есть общие элементы, но и они шокированы, с какой скоростью это все раскручивается,

– сказал Кулеба.

Но, по его словам, это не означает, что тактически Дональд Трамп в определенный момент не развернется против Путина. Это может произойти тогда, когда американский президент почувствует, что глава Кремля становится препятствием к его триумфу.

В то же время сейчас Россия и США находятся в одной парадигме.

"Путин это понимает и играет в долгую для того, чтобы подслащивать жизнь Трампа. Смотрите, он там хвалит его, они играют в конструктив, но при этом продолжает наступления и обстрелы. И эта игра с Трампом работает, но даже если этот конфликт наступит, то это будет лишь тактический конфликт, потому что фундаментально эта администрация Трампа и неизменная администрация Путина находятся в одной парадигме", – добавил Кулеба.

Напомним, что экс-глава МИД Украины также отметил, что Трамп – это не временное явление. Оно не пройдет через 4 года, когда тот покинет пост президента. А потому миру стоит научиться выживать после таких изменений в Штатах.