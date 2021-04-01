31 марта лидеры Германии и Франции все же прокомментировали обсуждение вопроса Донбасса с Россией без Украины. Они сообщили, что призвали Кремль таки вернуться к переговорам в нормандском формате.

Однако Украине не стоит надеяться, что страны Запада помогут полностью решить актуальные проблемы. Об этом в своем блоге "Антифейк" рассказал журналист и ведущий Егор Скорина.

Полный выпуск блога Провокация Кремля: почему у России и Франции с Германией разные итоги переговоров

В то же время он отметил, что маргинализацию Путина подтверждают слова еще одного мирового лидера – президента Литвы, который поддержал слова лидера США Джо Байдена о том, что президента России можно назвать убийцей.

Он заявил, что Кремль демонстративно не принимает во внимание территориальную целостность соседних стран, таких как Украина, а так же внутри самой России режим "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный, добавил Егор Скорина.

Почему союзники могут не помочь

Однако нельзя исключать сценарий, по которому у Франции и Германии могут появиться предложения, способные навредить Украине, отметил журналист.

Он объяснил, что не стоит забывать, что в обеих странах вскоре должны состояться выборы и украинский вопрос в Европе могут двигать как угодно для собственной выгоды.

В большой политике нет вечных друзей и эмоций, есть только интересы, поэтому Киеву не стоит расслабляться. Хочется лишь ждать не простых слов, а реальных действий, когда за невыполнение обязательств Кремль будет получать наказание,

– сказал Егор Скорина.

Справка. 30 марта в формате видеоконференции Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили актуальные проблемы в Европе. Однако также говорилось о ситуации на Донбассе, без участия Киева.

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