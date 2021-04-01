В большой политике нет вечных друзей, – Скорина о последствиях переговоров без Украины
31 марта лидеры Германии и Франции все же прокомментировали обсуждение вопроса Донбасса с Россией без Украины. Они сообщили, что призвали Кремль таки вернуться к переговорам в нормандском формате.
Источник:24 канал
Однако Украине не стоит надеяться, что страны Запада помогут полностью решить актуальные проблемы. Об этом в своем блоге "Антифейк" рассказал журналист и ведущий Егор Скорина.
Полный выпуск блога Провокация Кремля: почему у России и Франции с Германией разные итоги переговоров
В то же время он отметил, что маргинализацию Путина подтверждают слова еще одного мирового лидера – президента Литвы, который поддержал слова лидера США Джо Байдена о том, что президента России можно назвать убийцей.
Он заявил, что Кремль демонстративно не принимает во внимание территориальную целостность соседних стран, таких как Украина, а так же внутри самой России режим "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный, добавил Егор Скорина.
Почему союзники могут не помочь
Однако нельзя исключать сценарий, по которому у Франции и Германии могут появиться предложения, способные навредить Украине, отметил журналист.
Он объяснил, что не стоит забывать, что в обеих странах вскоре должны состояться выборы и украинский вопрос в Европе могут двигать как угодно для собственной выгоды.
В большой политике нет вечных друзей и эмоций, есть только интересы, поэтому Киеву не стоит расслабляться. Хочется лишь ждать не простых слов, а реальных действий, когда за невыполнение обязательств Кремль будет получать наказание,
– сказал Егор Скорина.
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