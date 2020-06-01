Сергей Рахманин примерно 30 лет был политическим журналистом и был касательным к большому количеству политических процессов. Он знаком с огромным количеством политиков, начиная с 1992 года, с момента начала его работы политическим журналистом.

В інтерв’ю на 24 каналі тепер вже лідер фракції "Голос" в парламенті Сергій Рахманін зізнався, що у нього було своє уявлення про парламент.

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ВІн заявив, що зараз ми живемо в умовах експерименту. Тому для себе він з’ясував, що певна кількість його знань, навичок і досвіду не є запитаною, тому що все відбувається зовсім інакше.

І це не моя особиста точка зору, бо вона буде точно суб'єктивною. У мене є багато знайомих депутатів, які перебували в багатьох скликаннях, починаючи з першого. Коли я в них запитую: "Як воно зараз працює, на скільки воно зараз відрізняється?". Багато хто з них каже, що взагалі нічого спільного,

– пояснив Рахманін.

Якщо ми говоримо щодо парламенту, формування порядку денного, принципи внесення питань, узгодження цих питань, погодження цих питань, режим роботи, підготовки законопроєктів, внесення правок – усе це відбувається не так, як було раніше.

ВІн розповів, що це це стосується не тільки публічної сторони питання, навіть роботи апарату. Навіть ті люди, які мають величезний досвід у політиці, змушені переналаштовуватися, щоби робити певні речі й здобувати певні знання.

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"Мене багато що здивувало, але, як з'ясувалося, це здивувало не тільки мене, а навіть тих людей, які мають величезний досвід у політиці", – додав Сергій Рахманін.

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