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      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Политики, которые пришли с Майдана, назвали о своих главных достижениях

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      Центр демократических инициатив имени Илька Кучерива опросил 80 экспертов относительно последствий событий на Майдане. К целям, которые уже были достигнуты, относят курс на евроинтеграцию, ассоциацию с ЕС и безвиз, а также свержение тогдашнего режима.

      Среди того, что не удалось – это отсутствие системной борьбы с коррупцией, провал в вопросе деолигархизации власти, ну и конечно "перезагрузка" системы власти, которая так и не состоялось.

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      Однако же в органах власти, в том числе и в парламенте появились новые лица, которые никогда до этого не были в политике. Депутат Светлана Залищук от "БПП", которая пришла в Раду после Евромайдана, сказала, что их достижением является НАБУ.

      Мы создали НАБУ, которое начало расследовать, например, Мартыненко или Насирова. Этого никогда не было за всю историю Украины,
      – заявила Залищук.

      Сергей Лещенко же отметил, что в последние годы есть откат.

      Завоевание первого года – это принятие законов, а потом вместо того, что бы воплощать их в жизнь, начали искать способ, как их не выполнять,
      – добавил Лещенко.

      Владимир Парасюк считает, что Евромайдан начал процесс "гражданского общества".

      Большое количество людей начало считать, что Украина – это я. Ни Порошенко, ни Яценюк, ни Гройсман, а я, – это самое большое достояние,
      – подчеркнул народный депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.

      Напомним, 21 ноября в Украине отмечают пятую годовщину Революции Достоинства. Чествование памяти жертв происходит в разных городах страны.

      Что такое Евромайдан или Революция Достоинства?Акции протеста в Украине в 2013-2014 годах против коррупции, произвола правоохранительных органов и сил спецназначения при режиме Виктора Януковича, а также на поддержку европейского вектора внешней политики Украины. Из-за столкновения активистов Евромайдана с силовиками в центре Киева погибли более 100 участников протестов. Погибших Революции Достоинства начали называть Небесной сотней. После событий на Майдане тогдашний президент Янукович сбежал из страны.

      Теги: Верховная Рада Евромайдан Новости Украины Безвизовый режим Евроинтеграция НАБУ Новости Киева
      Источник: 24 канал
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