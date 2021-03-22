Председатель Офиса президента Андрей Ермак жестко ответил представителю РФ в переговорах Нормандской четверки Дмитрию Козаку на его так называемый "мирный план" и потребовал вернуться к конструктиву и говорить о действительно мирном плане и дорожной карте по Донбассу.

Эксперт пишет, что в данном вопросе ОП руководствуется единственной целью – отстоять украинские интересы и защитить жизни украинских военных.

"В последние недели Россия усиленно пытается продавить свою повестку по Донбассу. И представитель РФ в переговорах советников Нормандской четверки Козак позволяет себе ставить чуть ли не ультимативные требования украинской стороне – например, чтобы ВСУ не отвечали на провокации боевиков", – объясняет Золотарев.

Между тем, "мирный план" авторства России и непризнанных республик категорически не устроил Офис Президента. В результате Ермак жестко ответил Козаку, потребовав вернуться к действительно мирному плану, разработанному Украиной вместе с Германией и Францией.

Политолог обращает внимание также на то, что в настоящее время в Офисе Президента налаживают системную работу по давлению на Россию с привлечением западных партнеров и по другим направлениям.

Помимо Донбасса, где координация ведется с Германией и Францией, ОП привлекает и других союзников: по Крыму – созданием Крымской платформы, по широкой повестке – с США.

"Банковая демонстрирует, что намерена жестко защищать интересы Украины. Ермак, который курирует международное направление, получил карт-бланш на максимальное вовлечение западных союзников во все процессы, направленные на имплементацию мирного плана и принуждение к нему России. В Кремле это понимают, но кроме как огрызаться и устраивать провокации, ничего поделать не могут", – написал эксперт