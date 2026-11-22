В эфире 24 Канала гость пояснил, что Кремль пытается представить российского диктатора как лидера, способного вести переговоры, а не как военного преступника. В то же время для Дональда Трампа и его семьи подобные процессы позволяют продемонстрировать дипломатические успехи и сгладить негативный ореол контактов с Москвой.

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Попытка улучшить репутацию

Путин отбеливает свой крайне токсичный имидж. Мелания в какой-то мере также подрабатывает "прачкой" в отбеливании имиджа Трампа и его семьи. Трамп также отбеливает свою репутацию друга Путина, мол, смотрите, благодаря прекрасным отношениям люди возвращаются– подчеркнул политолог.

Дымов отметил, что Украина передала список из 15 населенных пунктов на временно оккупированных территориях, где гуманитарная ситуация является критической. Несмотря на циничные мотивы России и стремление отдельных американских деятелей набрать политические очки, Киев обязан использовать каждый шанс для спасения сограждан.

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Мы заинтересованы в том, чтобы каждый человек, считающий себя украинцем, возвращался на подконтрольную территорию. С террористами не ведут переговоров, но их ведут, когда речь идет о жизни заложников. Но в это время снайперы занимают периметр– подчеркнул эксперт.

Дымов предостерег от иллюзий по поводу глобального перемирия: видео

Иллюзии относительно перемирия

В то же время аналитик предостерег от ложных надежд на глобальное прекращение огня. Он напомнил, что после выезда гражданских лиц из Олешек украинские защитники получили гораздо больше возможностей наносить прицельные удары по оккупантам, которые до этого прятались за спинами мирных жителей.

Ранее эксперты предполагали, что Кремль пытается использовать гуманитарный трек в Олешках для повторения сценария в Константиновке, стремясь навязать выгодные Москве условия переговоров.