Политолог: Почему Медведчук против Новинского

В нервной реакции Медведчука на предложения Новинского по достижению мира большинство экспертов увидели прежде всего продолжение междоусобиц в бело-голубом секторе украинской политики. На самом деле, есть и более очевидные для опытного наблюдателя, скажем так -– личные мотивы.

Такое мнение высказал политолог Андрей Золотарев на своей странице в Facebook.

Медведчук, прежде всего, известен как влиятельный закулисный игрок. С 2014 года взаимоотношения Киева и Москвы находятся в точке ниже нуля, проще говоря являются замороженными. Однако жизнь не останавливается, достаточно посмотреть на статистику товарооборота РФ и Украины. И следовательно, всегда есть масса вопросов, требующих урегулирования, – так он проанализировал реакцию Медведчука на предложение Новинского о мире.

Эксперт считает, что сейчас поднимаются акции посредников, политических коммивояжеров, которые являются мостиком и каналом коммуникации между двумя враждующими сторонами.

"С 2014 года эту нишу практически монопольно занимал Медведчук, успешно продавая себя в этой роли как в Москве, так и в Киеве. О том, что Медведчук – на особом счету у северного соседа, а следовательно на особом положении у Банковой, уже писано– переписано. Перфомансы радикалов разных мастей, типа "буйных людей", не принимаются во внимание, надо же отстраиваться как-то от режима", – отметил Золоторев.

Эксперт считает, что Медведчук занялся активным возвращением в публичную политику и по накатанной схеме начал, теперь уже электорату, продавать свои эксклюзивные отношения с Кремлем и свою исключительность как решали в вопросах мира. Но произошел сбой.

"И имя этого "сбоя" в незамысловатой схеме Медведчука – Вадим Новинский. Между прочим, Вадим – автор и лоббист "Меморандума мира и согласия" от 20 мая 2014 года. Единого документа проголосованного Верховной Радой, который можно уверенно назвать реальной попыткой урегулирования конфликта на Востоке Украины ", – убеждает специалист.

По мнению Золотарева, после победы Порошенко на выборах "мир и согласие" быстро свернули. Но это уже прошлое.

"А пока Новинский обладает приличной узнаваемостью, влиянием и огромной поддержкой и авторитетом у многомиллионной православной общины страны. И вот на этом фоне, Виктор Владимирович, при всех его подковерных талантах, начинает напоминать гальванизированного Франкенштейна публичной украинской политики. Ну как тут не возмутится, а не начать нервничать? Покусились на святое. На "ключ и замочную скважину", как это было сформулировано на съезде оппоплатформы. И вот за эту монопольку, даже не за крохи электорального пирога, ВМ будет биться серьезными и без каких-либо сантиментов ", – отмечает Золотарев.

Однако, уверен эксперт, для очень многих очевидно, что лаз на "север" в "каморке папы Карло" с калиткой, в которую может протиснутся только один – это отнюдь не единственный путь и не единственная дверь к миру в Украине.