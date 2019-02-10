18:15
10 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ностальгия России за СССР. Цирк Путина
      Вєсті Кремля
      22:47, 9 февраля
      Вести. UA. Жир: Что скрывает Насиров. Лексика третьего тысячелетия
      Вєсті.UA
      19:32, 9 февраля
      Тайный мир игорного бизнеса: как работают и маскируются нелегальные заведения в Украине
      ЦРУ
      09:00, 8 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Выборы как праздник
      Згадати все
      00:55, 9 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЗАДЕРЖАНИЕ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПО ПОВОДУ ГАНДЗЮК НАТО УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Политолог: Столкновения с полицией в Киеве были провокацией

      56 Читати новину українською
      По мнению эксперта, активисты прикрывались именем Гандзюк ради провокации
      По мнению эксперта, активисты прикрывались именем Гандзюк ради провокации

      В Украине продолжают обсуждать столкновения под отделением полиции на улице Хорива в Киеве. Пока ГБР проводит расследование о превышении полномочий, политологи высказывают свои версии произошедшего. По мнению Миха Чаплыга, события под зданием полиции были провокацией и на самом деле не имели никакого отношения к Екатерине Гандзюк.

      Об этом он написал на своей странице в Facebook.

      "Технология заключается в том, чтобы прикрывшись "патриотическими лозунгами" или названием вполне справедливой акции с участием вполне мирных и законопослушных граждан, устраивать шумные и опасные провокации с применением баллончиков, ножей, револьверов, шашек и тому подобное", – отмечает Чаплыга.

      Так было с выливанием зеленки на Вилкула (так Порошенко помогает своему коллеге Бойко. Там еще и борды ему эта бригада "патриотов" потрепала в рамках срыва выборов)... Так было с выступлением Зеленского во Львове, так было с выступлением Тимошенко в Житомире и Белой Церкви, так было с нападением на Гриценко.

      По его словам, когда МВД начинает приостанавливать их действия, то "они по сценарию начинают кричать "патриотов бьют", прикрываться плакатами с Катей".

      "И здесь у меня вопрос к таким же, как я – просто друзьям Кати – а где во всех этих провокациях АП руками СБУ и их криминалитета – собственно Катя? А нигде! Это циничные пляски на ее костях, прикрываясь ее именем", – пишет Чаплыга.

      Также политолог отмечает, что к полиции тоже есть ряд вопросов, потому что правоохранители имеют право на применение силы, но и сила должна быть соразмерной угрозе.

      "Дальше был штурм полицейского участка... Сорри, но это уже откровенное преступление. Далее полиция вызывает подмогу и штурмовиков "принимают"... Принимают жестко, негуманно и опять же с нарушениями", – считает эксперт.

      "Но еще раз вернусь к Кате... Скажите, а где во всем этом есть Катя? Не танцы ли это на ее костях? Где здесь борьба за справедливое наказание виновных и их установление путем расследования и суда?"– добавил Чаплыга.

      blog_ava
      Обрушение Крымского моста может привести к катастрофе, – Тука
      сегодня
      2862
      Теги: Новости Украины Екатерина Гандзюк Задержание участников акции по поводу Гандзюк Новости Киева
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Укрепление гривны: законы экономики против теорий заговоров
      сегодня , 18:00 Укрепление гривны: законы экономики против теорий заговоров
      Сергій Фурса 14
      Тримати за горло суддів: люди Порошенка беруть під контроль Вищу раду правосуддя
      сегодня , 16:00 Тримати за горло суддів: люди Порошенка беруть під контроль Вищу раду правосуддя
      Сергій Лещенко 120
      Російські війська на Донбасі: чергові докази для Гааги
      сегодня , 15:00 Російські війська на Донбасі: чергові докази для Гааги
      Дмитро Снєгирьов 9850
      44 кандидати в президенти: хто усі ці люди
      сегодня , 14:00 44 кандидати в президенти: хто усі ці люди
      Крістіна Бердинських 233
      Брати з Кривого Рогу перетворили закинуту будівлю на культурно-громадський центр
      сегодня , 13:01 Брати з Кривого Рогу перетворили закинуту будівлю на культурно-громадський центр
      Ukrainer 372
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Ученые заявили, что нашли лекарство от всех видов гриппа
       8 февраля 2016 , 18:31
      В Ужгороде неизвестные забросали краской билборды Колесниченко (Фото)
       28 декабря 2012 , 14:46 7
      Фотофиксацию нарушений ПДД отдадут частным компаниям
       18 сентября 2018 , 13:14
      Коноплянка не помог Шальке остановить Боруссию М и стал жертвой обстоятельств
       2 февраля , 21:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук