Политсовет "Оппоблока" не поддержала инициативу Юрия Бойко, - Новинский

На заседании политсовета Оппозиционного блока, которое состоялось в понедельник, 12 ноября, не были поддержаны инициативы сопредседателя партии Юрия Бойко о подписании соглашения с партией Вадима Рабиновича "За жизнь", которое политики оформили в пятницу, 9 ноября.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Апострофу" сообщил народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Вадим Новинский уточнил, что вопросы в повестку дня политсовета были внесены двумя сопредседателями партии – Борисом Колесниковым и, собственно, Юрием Бойко.

"Колесников внес в повестку дня вопрос о созыве съезда, который должен был бы собраться в ближайшее время и оценить сложившеюся ситуацию в партии, не придавая этому вопросу некое кулуарное значение, а вынесение его на всеобщее внутрипартийное обсуждение, куда бы съехались представители всех регионов нашей страны (а партия, к слову, насчитывает десятки тысяч человек). За ним должен был бы последовать второй этап съезда, уже в начале следующего года, где был бы выдвинут единый кандидат в президенты", - рассказывает Новинский, добавляя, что "коллегами", чьи действия и стали поводом для проведения заседания, эта инициатива не была поддержана. "Видимо, они привыкли решать другим способом какие-либо политические вопросы", - отмечает нардеп.

Со своей стороны, Юрий Бойко, со слов Новинского, внес во вчерашнюю повестку дня вопрос об отношении политсовета к сотрудничеству с партией "За життя".

"Политсовет решение не поддержал. Так же, как и второе предложение, которое внес Бойко – одобрить соглашение, которое они Вадимом Рабиновичем подписали в пятницу. То есть, если резюмировать, политсоветом партии – это действия не были поддержаны", - добавляет политик.

Отвечая на вопрос, как эта ситуация повлияет на будущее партии, Вадим Новинский отмечает, что эти действия являются всего лишь личной инициативой представителей партии, поэтому серьезно повлиять на какие-либо перспективы партии не могут.

"Нас всячески пытаются "развести" уже, как минимум, четыре года. Но Борис Колесников, я, Юрий Воропаев – приложим все усилия, чтобы никакие деструктивные действия, направленные на то, чтобы наша партия каким-либо образом распалась, не привели к этому. Но, отмечу еще раз, факт того, что политсовет [Оппоблока] не поддержал инициативу Юрия Бойко – означает, что партией эти действия были восприняты как личные инициативы Юрия Бойко и Сергея Левочкина. А раз это их личная инициатива, значит, им нравится находится в партии "За життя", они могут спокойно туда вступить. Это их законное право. Но мы, в свою очередь, не дадим возможности этими и другими подобными "инициативами" развалить нашу партию", - резюмирует ситуацию Новинский.

Напомним, ранее в комментариях журналистам Новинский отмечал, что никто не давал Юрию Бойко полномочий на какие-либо объединения с другими политическими силами.