Также заключенные могут иметь ОРВИ. На суде зачитали содержание справки из СИЗО за 24 июня 2021 года. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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Что известно о здоровье политзаключенных

Из-за болезни заседание по делу второй симферопольской группы "Хизб ут-Тахрир" перенесли. Адвокат пытался узнать о состоянии здоровья мужчин, в частности связаться с руководством следственного изолятора, но это ему не удалось.

По словам Денисовой, адвокат не смог выяснить состояние здоровья Газиева и Османова из-за введенных карантинных ограничений в связи со вспышкой COVID-19.

Поэтому можно сделать предположение, что Сервет и Эрфан – больные коронавирусом,

– подчеркнула омбудсмен.

Денисова обвинила администрацию СИЗО в нарушении международных норм и рекомендаций содержания заключенных. Она обратилась к уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой, чтобы она оказала заключенным медицинскую помощь и прекратила "бесчеловечное обращение".

Дело "Хизб ут-Тахрир": коротко