Политзаключенный Костенко дал первый комментарий после возвращения из СИЗО РФ

В понедельник, 6 августа, в Киев приехал бывший пленник Кремля Александр Костенко.

Об этом в прямом эфире рассказала корреспондент 24 канала.

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Омбудсмен Людмила Денисова объяснила, почему Александр Костенко является политзаключенным.

"1 марта 2018 года есть заявление Верховной Рады Украины, в нем есть список граждан нашего государства, которые признаны политзаключенными, и Саша Костенко в этом списке. Сейчас мы проводим переговоры с Москальковой, чтобы обменять Седикова на любого украинского политзаключенного", – сообщила Денисова.

Александр Костенко поблагодарил Президента Украины и МИД за то, что неравнодушны к его судьбе.

Я хочу поблагодарить всех, кто хотел, чтобы я вернулся. А особенно МИД Украины и Петра Алексеевича. Рука у меня сломана, но будем лечить,

– отметил политзаключенный.

По его словам, он хочет восстановить силы как моральные, так и физические. Также он радуется встрече с мамой, ведь не видел ее с лета 2016 года. Как отметила Денисова, также планируют возобновить поиски отца Александра, который пропал без вести еще в 2015 году.

Кто такой Александр Костенко?

Житель Симферополя, который принимал активное участие в событиях на Майдане в Киеве. В мае 2015 года Костенко в оккупированном Крыму приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии якобы за нанесение телесных повреждений сотруднику крымского "Беркута" в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок Костенко уменьшили до 3 лет и 6 месяцев заключения.