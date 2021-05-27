К тому же людей бьют и пытают в отделениях полиции. Об этом рассказал лидер Народного антикризисного управления Беларуси Павел Латушко.

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По его словам, правоохранители применяли в отношении задержанных слезоточивый газ и хлорку в камерах. Их специально подселяли к больным коронавирусом, чтобы они заразились.

Он вспомнил случай, когда выбивали крест на спине у арестованных. Политических людей красили краской. Более активный – один цвет, менее активный – другой.

Сейчас пришивают нашивки желтого цвета на тюремную робу, на одежду тех, кто являются политическими заключенными. Но это напоминает нацизм. Тогда это применялось по отношению к евреям,

– заявил оппозиционер.

Он сообщил, что с августа 2020 года были задержаны и арестованы 35 тысяч белорусов. Возбуждено 3 тысячи уголовных дел по факту участия белорусов в мирных протестах.

Задерживают пенсионерок, которые читают в электричке

Павел Латушко отметил, что белорусская полиция задерживает даже пенсионерок, которые в электричке читают книги на белорусском языке из школьной программы. Это произведения Алеся Адамовича, Василия Быкова.

"За то, что ты выходишь в носках бело-красно-белого цвета (исторический флаг Беларуси – 24 канал) тебя задерживают, дают сутки или огромные штрафы", – отметил политик.

И добавил, штрафы за участие в нелегальной акции повысили до 2 200 долларов. Одновременно всем тем, кто сидит в тюрьмах по политическим уголовным делам, дают ужасные сроки. Самый максимальный – 18 лет. Сейчас 3 обвиняемым выставляется штраф в размере миллиона евро. Говорится о:

Сергее Тихановском;

Николае Станкевиче;

Игоре Лосике.

Интервью с Павлом Латушко на 24 канале: смотрите видео