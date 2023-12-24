Об этом сообщила глава протеста в Дорогуске Эдита Озыгала. Забастовщики будут пропускать только по одному коммерческому грузовику каждые три часа.

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"Мы усиливаем протест: один грузовик каждые три часа", — заявила Озыгала.

Заметьте. Ранее протестующие пропускали по три грузовика каждый час, теперь блокировщики будут пропускать только по одному грузовику каждые три часа.

Ужесточение блокировки украинско-польской границы обусловлено тем, что вчера польские фермеры приостановили свой протест с утра 24 декабря на пункте пропуска "Шегини – Медыка".

Ситуация на границе: актуально о главном

В Госпогранслужбе подтвердили, что утром 24 декабря возобновилось движение грузовиков через пункт пропуска "Медыка – Шегини" на границе с Польшей. Польские фермеры прекратили его блокаду.

Польские перевозчики приступили к блокированию границы 6 ноября. Они требуют возвращения разрешений для украинских водителей и изъятия польских машин из электронной очереди.

Речь идет о блокировке пунктов пропуска "Гребенное – Рава-Русская", "Корчева – Краковец", "Дорохуск – Ягодын", "Медыка – Шегини". Из-за действий польских протестующих в очереди застряли несколько тысяч грузовиков.