На 3 июля уже удалось собрать 3 миллиона 900 тысяч злотых. Это примерно 39 миллионов гривен. Об этом 24 каналу рассказал заместитель главного редактора "Новой Польши" Евгений Климакин.

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По его словам, нужно гораздо больше. Сейчас только 17% "Байрактара".

Однако мы мощно двигаемся вперед. За первые дни сбора удалось привлечь очень много известных поляков и публичных людей, которые поощряют других,

– сказал Климакин.

Климакин предложил флешмоб

По его словам, когда люди помогают, очень важно слышать "спасибо". Так что журналист предложил такую идею: "Пусть каждый запечатлеет себя на свой мобильный телефон в формате селфи, скажет откуда он и поблагодарит поляков за сбор на "Байрактар" для Украины".

Он просит это прислать ему, чтобы потом сделать одно большое красивое видео.

Поляки собирают на "Байрактар" для Украины: смотрите видео, как реагируют люди

Детальнее о сборе денег на "Байрактар"