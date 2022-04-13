Видео момента очередного уничтожения было опубликовано на странице полка "Азов" в телеграме.

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Полк "Азов" продолжает уничтожать вражескую технику: видео

Напомним, что Мариуполь еще с 1 марта заблокирован оккупантами. Они создали в городе гуманитарную катастрофу и совершают геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается.

В то же время, Морпехи из подразделения николаевской 36-й отдельной бригады имени контрадмирала Белинского в результате спецоперации смогли выйти из окружения врага и соединиться с полком "Азов". Информацию подтвердил Алексей Арестович.

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