Полные результаты Международного экзит-полла (Инфографика)

К Вашему вниманию полные результаты Международного экзит-полла внеочередных выборов в Верховную Раду, организаторами которого являются Правительство Канады, Социологическая группа "Рейтинг" (Украина), Baltic Surveys/The Gallup Organization (Литва), при поддержке Международного Республиканского Института.

Опрос произошел на выходе из 330 избирательных участков во всех регионах Украины, кроме Крыма. Опрошены около 25 000 респондентов.



Все участки были сгруппированы по критериям: регион, тип населенного пункта, численность избирателей. Избирательные участки для опроса отобраны случайным образом, с соблюдением принципа равномерности. Респонденты на участках отбирались согласно определенному шагу, который был неизменным в течение всего дня выборов. Опрос анонимный, респонденты самостоятельно заполняли анкеты и опускали в специально изготовленные ящики. Всего на экзит-полле работали около 1000 интервьюеров и других специалистов.



Допустимая погрешность составляет: для больших значений – не более 1,5%, для малых – не более 1%.

Поддержка партий в регионах

Поддержка партий по типам населенных пунктов

Поддержка партий по возрасту

Поддержка партий по полу