Министерство цифровой трансформации Украины готово уступить большинство полномочий в регулировании спецрежима для IT-индустрии "Дия City".

"Мы не регулятор и не планируем им становиться", – отметил замминистра Александр Борняков во время рабочей онлайн-встречи с IT-сообществом.

При этом Борняков добавил, что задача министерства, как контролирующего органа, – гарантировать отрасли условия для развития.

"Порой это справедливо означает, что лучшее, что мы можем сделать, – минимизировать вмешательство", – заявил он.

По словам Александра Борнякова, министерство согласно с ограничениями полномочий, которые предложили народные депутаты – авторы законопроекта про "Дия City". Доработанный законопроект №4303-д сузит полномочия министерства устанавливать требования к потенциальным резидентам "Дия City", а также проверять компании на соответствие этим требованиям.

Такое решение обусловлено опасениями со стороны бизнеса относительно возможных злоупотреблений со стороны государственных органов или отдельных должностных лиц.

Представители IT-индустрии прислали 313 правок и замечаний по законопроекту №4303 "о стимулировании цифровой экономики в Украине". Авторы законопроекта показали готовность учесть в доработанном №4303-д около 70% требований IT-сообщества.