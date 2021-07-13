В то же время 30% украинцев работают в Польше сроком от 3 до 6 месяцев, 14% – от 6 до 12 месяцев. Только 4% трудовых мигрантов работают в соседней стране более года.
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В Польше опросили работников из Украины
"Барометр польского рынка труда" провел опрос среди украинцев, работающих в Польше. 71% респондентов за последние 5 лет посещали Польшу больше, чем 1 раз. Кроме того, 65% планируют приехать еще раз.
Возможность легальной работы только на 6 месяцев означает, что многим компаниям невыгодно инвестировать в подготовку персонала с Востока на высшие должности,
– заявил глава компании по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инглет.
По его словам, количество вакансий для квалифицированных мигрантов постоянно растет. В 2019 году специализированные должности занимали 4% работающих украинцев, а в 2021 году показатель вырос до более 12%.
Половина респондентов имеют высшее образование, однако 71% из них занимают "низшие" должности в Польше. Каждый 5 человек работает в сфере услуг, 5% выполняет умственный труд. Менее 1% относится к управленческому персоналу.