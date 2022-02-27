Художница нарисовала иллюстрацию на слова жительницы Геническа, которая сказала россиянину: "Положи в карман семечки, удобрение". Wenqing Yan изобразила мертвого оккупанта, из которого проросли подсолнухи.

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Рисунок художница назвала "Семена для будущего". На изображении преобладают цвета украинского флага.

"Семена для будущего" / Инстаграм Wenqing Yan

"Вдохновлена отважной украинкой, которая сказала российскому солдату-захватчику: "Положи семена подсолнечника себе в карман, чтобы подсолнухи росли, когда ты здесь умрешь", – написала Wenqing Yan.

Разговор украинки и оккупанта: смотрите видео

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