Погиб 70-летний мужчина, который был недоволен протестом. Более того, демонстрацию он называл политической.
К теме Медики Польши получат 60 миллионов злотых, но при одном условии: они должны прекратить протесты
Погибший, предположительно, оставил письмо
Пенсионер, который был бывшим военным, положил себе в рот зажженную петарду во время пресс-конференции медиков. Мужчину с искалеченным лицом доставили в больницу. Там он и умер от полученных травм.
О том, что мужчина бросил себе в рот именно петарду писали польские СМИ. Отмечалось, что правоохранители еще якобы нашли прощальное письмо. Там он и написал, что протестовал именно против митинга медиков. Все из-за его политичности.
Правоохранители еще расследуют инцидент. Однако в полиции сообщили, что разорвалась петарда или другой взрывной предмет. Хотя были версии, что это был выстрел из пистолета.
Акции протеста в Польше: самое главное
- На акции протеста во всей Польше медики вышли 11 сентября 2021 года.
- У врачей 8 требований, основное из которых – повышение заработной платы.
- Уже неделю возле канцелярии премьера расположен "Белый Городок". Именно там протестующие установили палатки и стенды.
- Министр здравоохранения Адам Нидзельский сказал, что он открыт для обсуждения требований с протестующими. Однако государство не может позволить себе удовлетворить все требования медиков.