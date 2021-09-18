Погиб 70-летний мужчина, который был недоволен протестом. Более того, демонстрацию он называл политической.

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Погибший, предположительно, оставил письмо

Пенсионер, который был бывшим военным, положил себе в рот зажженную петарду во время пресс-конференции медиков. Мужчину с искалеченным лицом доставили в больницу. Там он и умер от полученных травм.

О том, что мужчина бросил себе в рот именно петарду писали польские СМИ. Отмечалось, что правоохранители еще якобы нашли прощальное письмо. Там он и написал, что протестовал именно против митинга медиков. Все из-за его политичности.

Заметьте! В Польше активно готовятся к 4 волне коронавируса. Министерство здравоохранения республики уже разработало план новых экономических и социальных ограничений.

Правоохранители еще расследуют инцидент. Однако в полиции сообщили, что разорвалась петарда или другой взрывной предмет. Хотя были версии, что это был выстрел из пистолета.

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