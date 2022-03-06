Соответствующий процесс начнется, если США и Польша подпишут соглашение. Предварительно оно должно быть утверждено в Белом доме и Конгрессе.

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Если соглашение будет одобрено, то Польша передаст Украине несколько десятков самолетов советского образца, которые есть у нее на вооружении. США же передадут Польше свои штурмовики F-16.

Чиновники в разговоре с журналистами объяснили, почему не передают свои самолеты Украине. Этому есть несколько причин, в частности то, что передача авиации из Польши пройдет быстрее. Кроме того, транспортировка самолетов довольно сложный процесс.

В то же время в США отмечают, что передача авиации Украине – суверенное право польского правительства. Сейчас продолжаются консультации в НАТО.

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