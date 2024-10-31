Украина не имеет достаточного количества систем ПВО, поэтому попросила Польшу защитить газохранилище. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время пресс-конференции на Закарпатье.

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Зеленский о важности Стрыйского газохранилища

Президент Украины отметил, что от Стрыйского газохранилища зависит то, в каких условиях украинцы проведут эту зиму.

С Польшей у нас добрососедские отношения. Есть разные вызовы, мы постоянно просили их сбивать ракеты, которые идут в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилища, страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша, особенно зимой,

– говорит Владимир Зеленский.

Сейчас Польша не сбивает ракет, которые летят в ее направлении. Зеленский предполагает, что она сделает это только после того, как ее поддержит НАТО.

Зеленский отметил, что договаривался с бывшим генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о направлении в Польшу самолетов Альянса. Тогда Варшава могла передать Украине МиГ-29, однако почему-то не сделала этого.