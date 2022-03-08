Это решение было принято после консультаций с президентом и правительством Польши.
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На сегодня для Украины очень важно добиться закрытия неба или получить от международных партнеров истребители.
Источник:Министерство иностранных дел Польши
Это решение было принято после консультаций с президентом и правительством Польши.
Новость дополняется...
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