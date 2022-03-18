В то же время Кремль уже приступил к ядерному шантажу. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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Сухопутные силы России провалились

"Как член НАТО, Евросоюза и страна бывшего советского блока (Польша – 24 канал) – однозначно мишень для Москвы", – сказал Марк Фейгин.

Польша для россиян вызов, поскольку как страна НАТО она участвует в так называемом антироссийском проекте и является мишенью для российской экспансии, отметил правозащитник.

Марк Фейгин отметил, что Россия может начать угрожать собственно Польше. Россияне уже сказали "у нас есть ядерное оружие".

Сухопутными силами уже воевать не будут, провалились. У них всего этого нет, все осталось в степях Украины. Россия хочет получить желаемое именно угрожая ядерным оружием, говорит об этом открыто.

Марк Фейгин об угрозе Польши: смотрите видео