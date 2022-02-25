Об этом Моравецкий сообщил в твиттере. На такой шаг Варшава пойдет из-за агрессии России по отношению к Украине.
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Это приведет к закрытию воздушного пространства для России
Я распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний,
– подчеркнул Моравецкий.
Отметим, что президент Польши Анджей Дуда назвал бомбардировку Россией украинских городов актом терроризма. Об этом он разговаривал с президентом Зеленским.
Также в результате войны, которую развязала Россия, Польша запретила на своей территории 4 российских телеканала. Варшава планирует и дальше оказывать помощь Украине, в частности – гуманитарную.