Об этом Моравецкий сообщил в твиттере. На такой шаг Варшава пойдет из-за агрессии России по отношению к Украине.

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Это приведет к закрытию воздушного пространства для России

Я распорядился подготовить постановление Совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний,

– подчеркнул Моравецкий.

Отметим, что президент Польши Анджей Дуда назвал бомбардировку Россией украинских городов актом терроризма. Об этом он разговаривал с президентом Зеленским.

Также в результате войны, которую развязала Россия, Польша запретила на своей территории 4 российских телеканала. Варшава планирует и дальше оказывать помощь Украине, в частности – гуманитарную.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и налагают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!