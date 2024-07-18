Усиление мер направлено на уменьшение нелегального пересечения границы со стороны восточного соседа и не только из-за этого. Председатель общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк сказал 24 Каналу, что такая реакция Польши является вполне адекватной.

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Почему реакция Польши является адекватной

Романюк отметил, что развертывание Польшей дивизии – это реакция на действия Беларуси. Поскольку на ее территории находятся российские войска и вагнеровцы, также якобы в 200 километрах от границы с Украиной расположено ядерное оружие.

Всего неделю назад состоялись совместные учения белорусской и китайской армии. К которым также были привлечены специальные подразделения из Северной Кореи. И все происходило непосредственно на границе с Польшей.

Поэтому реакция Польши является абсолютно адекватной, как и других стран Балтии. К примеру, Эстония приняла решение построить немедленно 500 дотов вдоль границы с Россией. Возвести непроходимую линию и фортификационные сооружения на случай, если будет осуществлена агрессия со стороны России,

– отметил Юрий Романюк.

Все страны готовятся. Никто не считает, что это избыточные действия – это ответ на агрессивные и провокационные действия России с марионеткой Александром Лукашенко. Поэтому, по мнению председателя общественной организации "Украина в НАТО", Польша все делает правильно. Конечно, можно было и раньше прибегать к таким шагам. Хотя уже хорошо, что есть реакция.