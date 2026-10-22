Как сообщает издание Fakt, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Министерства национальной обороны Польши Януш Сеймей. Пресс-секретарь категорически опроверг сообщения о каких-либо сбоях или приостановке поставок оборонной продукции для Киева.

Что сказали в Польше?

"Это ложная информация", – заявил Януш Сеймей в ответ на вопрос журналистов о приостановке передачи партии вооружения.

Напряженность возникла после того, как 20 октября Львовская областная Рада приняла постановление и объявила 2027-й годом УПА, Романа Шухевича и Олега Ольжича. В Польше деятельность этого формирования считают ответственной за трагические события на Волыни и в Восточной Галиции, поэтому голосование депутатов вызвало острую реакцию Варшавы.

Урегулирование вопроса между Киевом и Варшавой

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий сообщил, что представители команды президента Владимира Зеленского установили контакт с польской стороной. Украинские чиновники заверили Варшаву, что инициатива львовских депутатов не вступит в силу.

Кроме того, Марцин Босацкий обратил внимание на то, что сообщение о постановлении уже удалили с официального сайта Львовского облсовета. Украинский МИД также официально признал решение региональных депутатов контрпродуктивным.

Со своей стороны Туск заявил, что подобные шаги раздражают поляков и откровенно вредят интересам Украины. На фоне скандала польские власти также готовятся объявить нежелательным лицом автора инициативы, депутата Львовского облсовета Святослава Шеремету.

Напомним, ранее мы писали о появлении данных об остановке оборонного груза непосредственно во время подготовки к его отправке в Украину. Тогда отмечалось, что стороны ведут закрытую работу для скорейшего разблокирования поставок.