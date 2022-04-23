7 миллиардов злотых это более 1,6 миллиарда долларов. Об этом рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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О поставках вооружения Украине он заявил во время пресс-конференции по инициативе #StopRussiaNow.

Польша передала Украине вооружение на сумму около 7 миллиардов злотых. Это более 1,6 миллиарда долларов в защиту украинского, польского и европейского суверенитета!

– заявил он.

К слову, сегодня Моравецкий встречался с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Кроме обсуждения поддержки Украины, вместе они почтили память президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, трагически погибших в 2010 году в России.

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