Министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что такая помощь от партнеров очень важна сейчас. Ведь после ударов по объектам энергетической инфраструктуры во многих регионах Украины есть перебои со светом, а соответственно проблемы со связью.

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Благодарю польское правительство за постоянную поддержку и группу логистических компаний ZAMMLER за бесплатную доставку новой партии терминалов в Украину,

– подчеркнул Федоров.

Что сделают с новыми Starlink

В Украине создадут публичные точки Wi-Fi, чтобы все граждане могли быть на связи;

часть терминалов передадут гражданским администрациям на деоккупированные территории;

предоставят Укрзализныци, чтобы пассажиры и работники имели стабильную мобильную связь.

Кстати, после 24 февраля благодаря партнерам Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink. Из них 5 тысяч – с помощью правительства Польши.

Тем временем США одобрили еще один пакет военной помощи

10 ноября для Украины была еще одна хорошая новость от партнеров. В частности, Пентагон сообщил о предоставлении нашему государству нового пакета военной помощи на 400 миллионов долларов. Он подразумевает ракеты для систем ПВО HAWK, ПВО Avenger, ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS и многое другое вооружение.

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