Польша может покинуть ЕС: почему возник скандал вокруг судебной реформы

История противостояния власти Польши собственной судебной системе длинная и непростая. Евросоюз уже наказывал Варшаву за сокращение возраста, после которого судьи должны выходить на пенсию. Затем был скандал с Верховным Судом. Но теперь страна рискует быть исключенной из членов ЕС вообще. Почему так произошло, разбирался 24 канал.

Почему и как власть продвигает свою судебную реформу



"Солидарность с судьями" – плакат на акции протеста в Польше / Фото: Getty Images

Все началось не сейчас, а еще в 2015 году, когда к власти пришла партия "Право и Справедливость" (PiS), которая почти сразу объявила о необходимости проведения судебной реформы. Она должна была быть завершена в несколько этапов: во-первых, Верховный Суд должен потерять независимость и подчиниться Минюсту. Министр юстиции получил право прямо назначать судей окружных и апелляционных судов (судей даже могут всех уволить и набрать заново). Во-вторых, формально независимый Национальный судебный совет подпал под руководство из Парламента, где большинство имеет PiS.

После протестов и вмешательства со стороны ЕС, реформу свернули – тогдашний президент Анджей Дуда, кстати от PiS, лично ветировал законопроект. Но для Национального судебного совета было уже слишком поздно – она ​​временно перестала быть членом Европейской Сети Советов.

Впрочем, это было только начало истории, поскольку партия не сдалась и с 2017 года продвигала новый вариант. Ключевой аспект, подчеркивает в комментарии для 24 канала аналитик, заместитель директора Института безопасности инициатив Максим Скрипченко, это сокращение пенсионного возраста судей-мужчин с 70-ти до 65-ти лет, а для женщин – до 60 лет. Из-за этого, почти 100 "служителей Фемиды" должны сразу уйти, в том числе 27 из 72 судей Верховного Суда. Если кто-то отказывался, то имел единственный вариант – писать президенту страны, который и должен был решать судьбу каждого конкретного судьи.

Другие идеи включали в себя следующее:

1) сделать увольнение "сомнительных" судей легче, наказывать тех, кто "участвует в политических активностях". К такой категории относились те, которые своими приговорами/решениями "ставили под сомнение юридическую реформу, противостояли ей или усложняли ее функционирование;

2) Судьи должны раскрыть свою активность в соцсетях и членство в неправительственных организациях;

3) Нарушением может быть и то, что судьи не спрашивают мнения Конституционного Суда, когда возникает коллизия между польскими и европейскими законами, а решают по своему усмотрению. Правящая элита хочет наоборот, заставить судей спрашивать мнения у провластного КС, в вопросах пренебрежения польским законодательством перед европейским. И если судья второй инстанции решил, что судья первой инстанции допустил ошибку, то может быть штраф или даже наказание;

Тему "мы против примата европейского права над польским" расшатывают сознательно, уверен Скрипченко. Малгоржата Герсдорф, председатель Верховного Суда, описала ситуацию как "ликвидацию независимой юридической силы". Ситуация может стать первым серьезным сигналом и вызовом для новой главы Еврокомиссии, Урсулы фон дер Ляен в борьбе за соблюдение законов и сохранения системы "сдержек и преимуществ" внутри Евросоюза.

Евросоюз и Польша: проверка на соблюдение стандартов



Новоназначенный председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Польшу / photo: Getty Images

В ЕС считают реформу нарушением своих законов, отмечает аналитик и это свидетельствует, с точки зрения Брюсселя, что судебная система Польши утратила свою независимость. Особенно учитывая то, что последнее слово остается за президентом. В прошлом году, выполняя европейские требования, Польша внесла правки относительно пенсионного возраста, но общий тон реформы осудили в суде ЕС и ПАСЕ.

Против Польши в 2017 году начали процедуру по "Статье 7 Соглашения о Европейском Союзе", которая говорит о возможном лишении члена ЕС некоторых прав из-за "постоянного пренебрежения основополагающими европейскими ценностями". Впрочем, любое решение против Варшавы должно быть единогласным, а Польша имеет союзников: Венгрия обещала наложить вето, а Румыния считает, что против нее тоже могут применить статью. Шансов довести до конца эту процедуру пока нет, отметила в комментарии канала 24 Надежда Коваль, аналитик из центра "Украинская Призма".

Власти объясняют, что таким образом завершают "декоммунизацию" и вывод Польши из бывшего соцлагеря. Премьер-министр Матеуш Моравецкий защищает реформу, которую ввел PiS.

Ни одно серьезное государство не может позволить себе хаос в судебной власти. Стоит напомнить судьям о стандартах в Западной Европе,

– сказал глава правительства

По его словам, изменения, прежде всего, основаны на немецком и французском законах. Заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета добавляет, что "судьи, к сожалению, следуют логике которая очень опасна для стабильности Польши".

Но у оппозиции совершенно другое мнение по этому поводу. Моника Франковяк, судья Познанского районного суда и член ассоциации "Iustitia", считает, что проект, внесенный в Сейм на прошлой неделе, является "очередной попыткой применения кнута, чтобы отпугнуть судей". Она пояснила, что люди, причастные, например, к климатическим протестам или борьбе за права женщин, "рано или поздно обратятся в суд в результате действий правительства". "Никто из нас не сможет чувствовать себя в безопасности", – заявила она во время акции протеста в Познани. Бартоломей Пржимусинский с той же ассоциации отметил, что предложенная система "ближе к Беларуси, России, Турции и КНДР, а не к Европе".

Главный тезис пока звучит так: "Польша только в далекой перспективе (!) может выйти из ЕС", если такое будет происходить и в дальнейшем, хотя процедура лишения членства в ЕС не предусмотрена в принципе. Надежда Коваль объяснила, что в будущем есть идеи привязать выплаты из структурных фондов ЕС к состоянию демократии внутри государства, которое получает эти деньги. Но идея еще не на финальной стадии. Польша, кстати, получает этих денег больше всего.

Голос из Верховного Суда



Председатель Верховного суда Польши Малгоржата Герсдорф хорошо знает, что такое "польская судебная реформа" / photo: Getty Images

PiS безуспешно пытался устранить ее с этой должности. С того же 2017 года, "Право и Справедливость" хочет изменить процедуру приглашения главного судьи страны. К тому же, Герсдорф – активный критик правящей партии, а ее Верховный Суд определил, что новое учреждение, которое должно было накладывать взыскания на судей, "не может быть судом". В ответ PiS внес предложение считать нарушением "сомнения в легитимности судей" (то есть тех, которые были приглашены властью).

В опубликованном открытом письме, Герсдорф говорит, что "этот законопроект угрожает всем, независимо от нашего взгляда на мир... нет свободных граждан без независимых судов и судей, которые не занимают ни одной из сторон". Впрочем, не все так просто, отмечает эксперт: в судебной реформе много сложных нюансов, которые людям не интересны. Власть все еще может пойти на консенсус с оппозиционными силами и принять выгодную для них правку, подав это как "оппозиционную победу" (даже рискуя показать избирателю, что его партия будто идет на уступки).

Политически, на возможных санкциях играет либерально-оппозиционная "Гражданская платформа", но они серьезно потеряли популярность из-за стремительного роста PiS (они все еще самые популярные в стране). Источник эксперта Максима Скрипченко в молодежном крыле PiS пояснил, что "они прекрасно понимают: либералы будут использовать и раскачивать дальше эту тему, а PiS и не против, так как уверены в победе".

"Гражданская платформа" (оппозиция)Ее поддерживают Франция и Германия, которые выступают против причиненного консерваторами раскола ЕС по миграционному вопросу и относительно возмещений со стороны ФРГ за Вторую Мировую, объясняет Скрипченко. Реагируя на ситуацию, оппозиция сменила лидера, теперь ее возглавляет Малгожата Кидава-Блоньська, которую будут выдвигать в президенты на гонке 2020 года. Партии, выступающие против консервативной политики призывают к митингам и протестам против судебной реформы. PiS, скорее всего, не будет поднимать эту тему считает Скрипченко, по крайней мере до выборов президента, несмотря на оппозиционное давление. Дуда имеет шансы переизбраться снова, за него могут проголосовать 40-45% избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата лишь 21-25%.

Сейчас можно ожидать, что противостояние ЕС и Польши продолжится по крайней мере в ближайшем будущем, пока "Право и Справедливость" находится у власти. Видоизмененная судебная реформа таки будет имплементирована. А ситуация вокруг нее, уверен эксперт, на самом деле выгодна всем.