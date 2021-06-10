Мужчину задержали 31 мая 2021 года в Белостоке. Об этом сообщил представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.

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Детали задержания

Задержанный своей вины не признает. Несмотря на это, районный суд Варшавы 2 июня принял решение арестовать Януша Н. на 3 месяца.

Отметим! Согласно местным законам, полную фамилию лица называть нельзя.

Агентство внутренней безопасности обыскало место жительства мужчины и лиц, которые с ним связаны. Во время соответствующего процесса изъяли:

деньги на более 300 тысяч злотых;

большое количество носителей данных.

По словам Жарина, часть найденных во время обыска денег была в евро.

Что установило следствие

Согласно информации следователей, задержанный активно действовал в пользу России против Польши. Он усилил свою деятельность, когда задержали его соратника Матеуша Пискорского. Его обвинили в 2018 году в шпионаже на Россию и Китай.

Януш Н. по просьбе людей, работающих на разведку России, пытался наладить контакт с польскими и иностранными политиками, в частности тех, кто работает в Европарламенте,

– подчеркнул Искр.

Он отметил, что мужчина действовал, используя в своей деятельности российскую пропаганду и дезинформацию. Так он пытался ослабить позиции Польши в Европейском Союзе и на международной арене.