Мужчину задержали 31 мая 2021 года в Белостоке. Об этом сообщил представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарын.
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Детали задержания
Задержанный своей вины не признает. Несмотря на это, районный суд Варшавы 2 июня принял решение арестовать Януша Н. на 3 месяца.
Агентство внутренней безопасности обыскало место жительства мужчины и лиц, которые с ним связаны. Во время соответствующего процесса изъяли:
- деньги на более 300 тысяч злотых;
- большое количество носителей данных.
По словам Жарина, часть найденных во время обыска денег была в евро.
Что установило следствие
Согласно информации следователей, задержанный активно действовал в пользу России против Польши. Он усилил свою деятельность, когда задержали его соратника Матеуша Пискорского. Его обвинили в 2018 году в шпионаже на Россию и Китай.
Януш Н. по просьбе людей, работающих на разведку России, пытался наладить контакт с польскими и иностранными политиками, в частности тех, кто работает в Европарламенте,
– подчеркнул Искр.
Он отметил, что мужчина действовал, используя в своей деятельности российскую пропаганду и дезинформацию. Так он пытался ослабить позиции Польши в Европейском Союзе и на международной арене.