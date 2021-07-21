Пелчиньская-Наленч – советник лидера партии "Движение Польша 2050". Это одна из крупнейших оппозиционных политсил в стране. Ранее она занимала должность заместителя главы МИД.

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Кроме этого, Пелчиньская-Наленч работала послом Польши в Роси. В интервью институту международных отношений она говорила, в частности, об агрессии России, направленной против Украины.

"Возможно, с Крымом не будет выхода"

По словам Пелчиньской-Наленч, чем больше россиян чувствуют, что в Европе (в том числе в Польше) их любят и не отталкивают, тем более вероятно, что когда-то они смогут "приспособиться и найти свои европейские корни".

В ответ на это ее спросили, смогут ли европейцы "полюбить россиян с Крымом и Донбассом". Чиновница допустила, что с оккупированным полуостровом – это вполне реально.

Возможно, нам придется полюбить их и с Крымом. Будем реалистами, нам не понравится Россия с Донбассом. Но, возможно, с Крымом выхода когда-то не будет,

– сказала она.

"Так же, как нам нравится Израиль с различными оккупированными территориями. Многие подобные аналогии можно найти", – добавила Пелчиньская-Наленч.

Чиновница не верит, что Россия захочет вернуть Крым

Она подчеркнула, что не хочет защищать аннексию Крыма, однако не верит, что Кремль добровольно откажется от украинского полуострова. Мол, это маловероятно даже "в очень демократической России с очень демократичной властью".