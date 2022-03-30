Такое мнение высказал вице-премьер-министр по безопасности Польши Ярослав Качиньский. Однако он добавил, что это только его желание как гражданина.

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Пока только несбыточная мечта

Качиньский считает, что страна с большой и хорошо вооруженной армией является безопасной страной. Однако пока что создания ядерного арсенала, вероятно, не будет.

Как гражданин я могу сказать, что хотел бы, чтобы у Польши было ядерное оружие. Как ответственный политик, я должен оценить эту идею как нереальную,

– сказал вице-премьер-министр.

Также он высказался по поводу помощи Украине. Качиньский акцентировал внимание на том, что необходимо усилить санкции против России. Также политик считает нужным "атаковать" то, что может нанести максимальный ущерб России – покупку нефти и открытость портов.

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