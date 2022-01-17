Прохожий остался без пальца

Инцидент произошел утром 17 января. Известно, что нападавщий – 21-летний мужчина.

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По предварительным данным, злоумышленник находился под наркотиками. Сейчас известно о трех пострадавших: у одного мужчины порезано лицо, а другой пострадавший остался без пальца. Их отвезли в отделение скорой медицинской помощи.

Полицейские задержали нападавщего с помощью электрошокера. Пока он находится в СИЗО, а правоохранители готовят для него обвинения.

В Польше убили украинца

В новогоднюю ночь в Польше прохожие обнаружили убитого украинца с серьезной травмой головы и сразу позвонили в полицию. Известно, что 47-летний гражданин Украины праздновал Новый год в компании земляков, россиян, белорусов и индонезийцев. Все они были очень пьяны, поэтому не смогли сразу дать показания правоохранителям.

Полицейские считают, что украинца убили. 12 человек, с которыми он отмечал праздник, задержали.

Кстати, 11 октября 2021 года в хостеле в Стараховицах обнаружили мертвой 51-летнюю женщину из Украины. Ее пытались спасти медики, однако было бесполезно. Пока причина смерти украинки неизвестна.