В Польше полицейские нашли мертвым украинца, который приехал на заработки. Тело 41-летнего мужчины обнаружили 16 апреля в лесном массиве недалеко от села Езёрна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве.

Именно там проживал гражданин Украины, он исчез из дома 15 апреля после полуночи. В результате поисковых действия, организованных правоохранителями и спасателями, в тот же день была найдена обувь мужчины.

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На следующий день, 16 апреля, тело украинца обнаружили в лесном массиве. Местные СМИ утверждают, что нашли его в 500 метрах от места жительства гастарбайтера.

Предварительно, польская прокуратура исключает участие третьих лиц в смерти гражданина Украины. Сейчас идет следствие, полиция устанавливает причины трагедии.

Село Езёрна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве, Польша: карта